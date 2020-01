Verräterische Alkoholfahne

In eine Verkehrskontrolle geriet am Montag kurz vor 19.30 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer in der Memmelsdorfer Straße. Hierbei wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Ein Alkotest ergab 0,8 Promille. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt. Der 34-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einer Geldbuße rechnen. pol