Verpuffung im Holzofenkamin

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt) im Holzofenkamin eines Einfamilienhauses in der Einsteinstraße zu einer Verpuffung gekommen. Durch die Verpuffung wurde der erste Stock komplett verraucht. Am Gebäude selbst ist laut Bericht der Polizei Erlangen-Land kein Schaden entstanden. Das dort wohnende Ehepaar erlitt keine Verletzungen und musste sich nicht in ärztliche Behandlung begeben. Nach Löschen des brennenden Holzes durch das Ehepaar und die Feuerwehren aus Eschenau und Forth konnte der hinzugerufene Kaminkehrer keinen Defekt am Holzofen feststellen. pol