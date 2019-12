Ebenhausen vor 15 Stunden

Verpuffung auf der Baustelle am Bahnhof

Auf einer Baustelle am Bahnhof in Ebenhausen wollte am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, ein Montagearbeiter einen Schneidbrenner in Gang setzen. Dabei kam es zu einer Verpuffung und ein Überlaufschlauch der...