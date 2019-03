Deutschland versinkt im Verpackungsmüll. Plastikteppiche bedecken das Meer. Auf der anderen Seite möchte kein Verbraucher im Haushalt auf die praktischen Folien aus Kunststoff und Aluminium oder auf den Online-Handel verzichten - so fällt etwa 220 Kilogramm Verpackungsmüll jährlich pro Person an. Aber nicht nur Plastikmüll ist ein Problem, auch Verpackungen aus Papier, Metall, Glas und Holz nehmen zu und haben Auswirkungen auf die Umwelt. "Um diese Verpackungen herzustellen, werden nicht nur Ressourcen verbraucht, sondern auch Energie. Außerdem kommt es zum CO2 -Ausstoß", so Elke Messerschmidt vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft.

Einsemestriger Studiengang

Was können wir also tun? Klar: Am besten Verpackungsmüll vermeiden! Tipps für den Haushalt gibt es in der Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft. Der einsemestrige Studiengang startet wieder am 10. Oktober am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach. Interessierte sind eingeladen, am Montag, 25. März, ab 10.30 Uhr beim "Schnuppertag" den Studierenden über die Schulter zu schauen. Anmeldung und Informationen unter der Rufnummer 09221/50070. red