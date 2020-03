Véronique macht Ostern lecker

Eine Spezialistin für süße Sachen, V éronique Witzigmann, die Tochter von Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, kommt zweimal im Jahr von München nach Wirsberg, um in der Kochschule von Alexander Herrmann außergewöhnliche Gaumenspektakel speziell. Die nächste süße Gelegenheit gibt es am Samstag, 28. März. In diesem Backkurs, der auch für Neulinge geeignet ist, zeigt Véronique "Feines für Ostern": Hefegebäck, raffinierte Küchlein oder ganz traditionell ein Osterlämmchen. Da ihr die Tradition des Nachmittagskaffees sehr am Herzen liegt, spielen die sogenannten Little Sweets eine große Rolle. Weitere Infos im Posthotel Wirsberg, Telefon 09227/2080. red