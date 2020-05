Vernünftig öffnen

Die Kirche ist kein Frisörladen. Das liegt nicht nur daran, dass der Pfarrer einen schlechteren Undercut schneidet als der Frisörmeister. Die Wirtschaft will unbedingt wieder anlaufen - in den Kirchen gibt es unterschiedliche Meinungen, ob bereits dieses Wochenende wieder Gottesdienste stattfinden sollen. Die Befürworter begründen ihr Pro mit dem Frisörladen. Wenn die Geschäfte öffnen, gebe es keinen Grund für die Kirchen, ihrer Gemeinde das einsame Gebet zu Hause vorzuschreiben. Schon zuvor wetterten vor allem konservativere Kreise über eine Einschränkung der Religionsfreiheit durch die Corona-Maßnahmen. Liberalere Stimmen sehen es gelassener: Es braucht nicht zwingend die Eucharistie, um seinen Glauben auszuleben. Die Nächstenliebe und damit der Schutz zählt mehr als ein umständlicher Gottesdienst mit Sicherheitskatalog. Wer hat Recht? In einer Ausnahmesituation, wie sie die Welt erlebt, sollte die Vernunft und nicht die Tradition entscheiden.