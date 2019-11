Vernissage in Strullendorf

Der Heimatkundliche Verein Zeegenbachtal e. V. lädt wieder einmal zu einer Vernissage in den Strullendorfer Glaskasten in der Lindenallee 2 ein. Der Wernsdorfer Künstler Reiner Kappauf zeigt seine Arbeiten unter dem Motto "Durcheinander". Ausstellungseröffnung ist am morgigen Freitag, 8. November, um 17 Uhr. red