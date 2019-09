Am Donnerstag, 12. September, um 18.30 Uhr lädt die Mediengruppe Oberfranken zu ihrer 21. Vernissage ins Medienhaus in der Gutenbergstraße ein. Die Künstlerin Lucie Kazda wird die bis 9. Oktober dauernde Ausstellung unter der Überschrift "So fern, so nah" bestreiten. red