Vernissage im Kesselhaus

Mit einer Vernissage wird die Ausstellung des Berufsverbandes der bildenden Künstler Oberfranken im Kunstraum Kesselhaus (Untere Sandstrasse 42, Bamberg) am Freitag, 7. September, 19 Uhr, eröffnet. Dazu spielen "The Noble Savages". Die Ausstellung ist dann von Samstag, 8. September, bis Sonntag, 14. Oktober, zu sehen; freitags von 15 bis 18 Uhr, am Wochende von 11 bis 18 Uhr. red