Vermutlich zu schnell: Audi-Insassen hatten viel Glück im Unglück

Es war ein spektakulärer Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr an der Bayreuther Straße zur Einfahrt in den Zedernweg ereignet hat. Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis Kronach kam vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn von der Staatsstraße 2183 ab, prallte in einen Gartenzaun, nahm dort gleich mehrere Zaunfelder und zwei Verkehrszeichen mit, und kam erst am nächsten Zauneck zum Stehen.

Der Fahrzeuglenker hatte mit seiner Begleiterin Glück im Unglück, denn beide konnten aus dem stark beschädigten Audi V 6 unverletzt aussteigen. Auch der Hund, der sich im Heck des Autos befand, kam mit dem Schrecken davon. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach schätzt den verursachten Schaden an den beiden Zaunanlagen auf rund 2000 Euro, am Audi ebenfalls auf 2000 Euro und die zu erneuernden Verkehrszeichen werden auf 600 Euro geschätzt.

Glücklicherweise befanden sich auf dem Gehweg keine Fußgänger, und die alarmierten Feuerwehren von Hegnabrunn und Neuenmarkt waren nur mit Aufräumarbeiten beschäftigt.