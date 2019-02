Vermummter erschreckt Passanten

In der Altenburger Straße und der Panzerleite war am Donnerstagabend zwischen 19.50 und 20.10 Uhr ein 24-jähriger Mann mit einer über den Kopf gezogenen Kapuze und einem Mundschutz unterwegs. Der Mann lief im unteren Bereich der Altenburger Straße mit ausgebreiteten Armen auf ein Mädchen zu und erschreckte dieses derart, dass die 17-Jährige sofort die Flucht ergriff. Wie im Rahmen der Tatbestandsaufnahme bekannt wurde, hatte der Mann bereits kurz zuvor in der Panzerleite eine Joggerin auf gleiche Art und Weise verunsichert und verängstigt.

Joggerin bitte melden

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Mann konnte dieser vor Ort zwar nicht mehr ausfindig gemacht werden, allerdings gelang es im Zuge der weiteren Ermittlungen, die Identität des Mannes zu klären und ein Strafverfahren wegen Nötigung gegen den 24-Jährigen einzuleiten. Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach der Läuferin, die im oben genannten Tatzeitraum im Bereich Panzerleite unterwegs war. Diese wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 zeitnah mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. pol