Vermisster wieder aufgefunden

Mit einem Großaufgebot aus Polizeistreifen, Feuerwehr Münnerstadt, Bergwacht und Rettungsstaffel sowie Rotem Kreuz wurde am Mittwochabend nach einem 61-Jährigen gesucht. Eine Klinik aus Münnerstadt hatte den Mann am Mittwochnachmittag als vermisst gemeldet. Dieser wäre desorientiert in unbekannte Richtung unterwegs, hieß es. Die Fahndung führte letztendlich kurz vor Einbruch der Dunkelheit zum Erfolg. Der Mann wurde unbeschadet aufgefunden und konnte zurückgebracht werden, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt. Ein bereits angeforderte Polizeihubschrauber konnte bei einer anderen Vermisstensuche im Landkreis Bad Kissingen eingesetzt werden. pol