Vermisster Senior wieder zu Hause

Ein glückliches Ende hatte eine Vermisstensuche am Montagnachmittag: Ein Jagdpächter fand den 80-jährigen Mann aus Tennenlohe, den Angehörige um 14.45 Uhr als vermisst gemeldet hatten, nachdem er von seinem täglichen Spaziergang nicht zurückgekehrt war. Sie vermuteten einen Unglücksfall, da der 80-Jährige dringend auf Medikamente angewiesen ist.

Im Anschluss startete die Erlangener Polizei eine großangelegte Suchaktion, bei der neben mehreren Polizeistreifen ein Hubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel und die Feuerwehr Erlangen mit einer Drohne eingesetzt wurden. Die Suche in Tennenlohe sowie in den angrenzenden Wald- und Flurgebieten verlief jedoch zunächst ohne Erfolg.

Jagdpächter erinnerte sich

Aufgrund der Vielzahl von Einsatzkräften wurde ein Jagdpächter auf die Suche aufmerksam und erinnerte sich, dass er am Nachmittag einen älteren Mann im Reichswald nahe der ehemaligen Panzerplatte auf einem Waldweg gesehen hatte. Erneut fuhr er in den Wald. Dort traf er den Vermissten auf einer Bank an und brachte ihn zu den Einsatzkräften, die ihre Basis am Tennenloher Reiterhof eingerichtet hatten.

Der Senior war zwar wohlauf, jedoch durch die lange Abwesenheit von seiner Wohnung sichtbar geschwächt. Anschließend wurde er dem Rettungsdienst übergeben. Zwischenzeitlich befindet sich der 80-Jährige wieder zu Hause. pol