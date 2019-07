Vermisster Senior tot aufgefunden

Der 75-Jährige, der seit Donnerstagnachmittag aus dem Seniorenheim in Euerdorf abgängig war, wurde am Freitag unweit der Saale tot aufgefunden. Der Senior war zum letzten Mal am Donnerstag gegen 15 Uhr in seinem Seniorenheim in der Schweinfurter Straße gesehen worden. Nachdem der Senior, der mit einem elektrisch angetriebenen Rollstuhl unterwegs war, zum Abendessen noch nicht zurückgekehrt war, meldete das Pflegepersonal ihn bei der Polizeiinspektion Hammelburg als vermisst.

Umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Mann wurden auch am Freitagvormittag fortgesetzt. Hierbei war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am Freitag, gegen 11 Uhr, ging schließlich laut Polizeibericht ein Hinweis ein, woraufhin der 75- Jährige leider nur noch leblos aufgefunden werden konnte. Ein sofort verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun insbesondere die genaue Todesursache zu ermitteln. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Tod des 75-Jährigen gibt es nicht. pol