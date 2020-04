Vermisster lag tot im Main

Der seit 6. April vermisste 21-jährige Lichtenfelser konnte am Mittwochnachmittag nur noch leblos aus dem Main geborgen werden. Der Verstorbene hatte sich vor mittlerweile über zwei Wochen von seiner Mutter verabschiedet und wollte eine Nacht in der Natur verbringen.

Nachdem jeglicher Kontakt zu seiner Familie abgebrochen war und ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte, unternahm die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen unter anderem mit Personensuchhunden, Polizeihubschrauber und einem Boot. Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr entdeckte dann ein 44-jähriger Angler eine leblose Person am Mainufer in Bad Staffelstein. Nachdem Einsatzkräfte der Wasserrettung den Leichnam geborgen hatten, konnte er als der gesuchte Lichtenfelser identifiziert werden. Die Kripo Coburg nahm die Ermittlungen zur Todesursache auf. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es derzeit nicht. pol