Vermisster kehrt betrunken zurück

Am Donnerstagnachmittag hat ein Bürger seinen 35-jährigen Bekannten aus Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt) vermisst gemeldet. Dieser befände sich in einer psychischen Ausnahmesituation und sei nicht mehr erreichbar. Nachdem auch die Polizei keinen Kontakt zu dem Mann herstellen konnte, wurde dessen Wohnung geöffnet und nach Hinweisen zum Aufenthaltsort gesucht. Zur weiteren Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Nach eineinhalb Stunden kam der Mann betrunken zurück. In seiner Wohnung war eine geringe Menge Drogen gefunden worden. Aufgrund der Gesamtsituation wurde der Mann in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.