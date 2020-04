Vermisster im Wald bei Herzogwind tot gefunden

Der seit Freitag, 27. März, vermisste Mann aus dem Landkreis Forchheim konnte am Sonntagnachmittag nur noch tot aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Der 75-Jährige verließ am Freitagvormittag sein Zimmer in der Wohngemeinschaft für Senioren in Obertrubach und konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen einschließlich des Einsatzes von Personensuchhunden nicht gefunden werden. Am Sonntagnachmittag entdeckte ein Spaziergänger den leblosen Mann auf einem Waldgrundstück im nahe gelegenen Herzogwind. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 75 Jahre alten Mannes feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalbeamten aus Bamberg liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Der Senior war erst seit zwei Tagen in der Wohngemeinschaft untergebracht. Zuvor wohnte er im Stadtgebiet Nürnberg. Der Mann war zu Fuß in Richtung Ortsmitte unterwegs, jedoch verlor sich dort seine Spur. Auch weitere Nachfragen hatten keine Erkenntnisse erbracht. pol