Vermisstensuche auch am Froschgrundsee

Auswirkungen bis hinein in den Landkreis Coburg hatte eine spektakuläre Vermisstensuche durch Einsatzkräfte der Polizei in Thüringen. Seit Mittwochabend suchen Polizeibeamte, Feuerwehren und Rettungskräfte nach einem 89-Jährigen aus Almerswind (Kreis Sonneberg). Wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld berichtet, begab sich der betagte Mann im Laufe des Abends zu einem Fluss hinter seinem Haus, um dort Arbeiten zu verrichten. Nur kurze Zeit später war der Mann nicht mehr auffindbar, seine Gehhilfe wurde am Flussufer der Itz gefunden. Zeitweise musste die Suche wegen des Wetters und der schlechten Sicht unterbrochen werden. Am Donnerstagmorgen ging die Vermisstensuche auf Hochtouren weiter, unter anderem auch im Bereich des Froschgrundsees, in den die Itz mündet. Zahlreiche polizeiliche Unterstützungskräfte wurden in den Einsatzraum entsandt, zudem wurden mit Drohnen der Thüringer Bereitschaftspolizei und mit einem Polizeihubschrauber aus Bayern der Fluss sowie das Ufergebiet abgesucht. pol