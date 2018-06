Vermisste wird tot aufgefunden

pol



Die 83-Jährige aus der Gemeinde Theres , die seit dem vorletzten Wochenende vermisst worden war, ist in der Nacht zum Mittwoch tot aufgefunden worden. Wie die Seniorin ums Leben gekommen ist, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg am Mittwoch mitteilte. Hinweise auf eine Straftat gebe es, so die Polizei , bislang nicht.Die Frau war am Montag der vergangenen Woche bei der Haßfurter Polizei vermisst gemeldet worden. Die 83-Jährige war zunächst spurlos verschwunden. Auch von ihrem Auto fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten zu erlangen, bat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.In der Nacht zum Mittwoch meldete sich nun ein Zeuge bei der Polizei, der den gesuchten Pkw in einem Graben bei Horhausen liegend aufgefunden hatte. Die Front des Fahrzeugs ragte in einen Bachlauf, in dem die Einsatzkräfte der Polizei wenig später auch den Leichnam der vermissten 83-Jährigen entdeckten.Die genauen Umstände, die zum Tod der Seniorin geführt haben, sind laut Polizei-Angaben derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die die Kripo Schweinfurt führt. Das Polizeipräsidium erklärt: "Ein Unfallgeschehen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Es gibt aktuell keinerlei Anhaltspunkte, die auf ein Fremdverschulden hindeuten würden."