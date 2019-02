Gute Stimmung herrschte bei der Bad Rodacher Vermieterversammlung. 30 Vermieter nahmen an der Sitzung teil. Private und gewerbliche Vermieter, die örtliche Gästeinformation sowie ansässige Betriebe können positiv auf ihre enge Zusammenarbeit zurückblicken. So kamen im Jahr 2018 insgesamt über 210 000 Übernachtungen zustanden - eine beachtliche Zahl, verglichen mit der Einwohnerzahl der Kurstadt, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch ein Blick in die Zukunft zeigt Erfreuliches auf. So liege der Kurstadt Bad Rodach ein neues Gastgeberverzeichnis zur attraktiven Präsentation der Angebote vor und auch die Onlinebuchbarkeit weise einen Schritt in die richtige Richtung, wird mitgeteilt.

Klar wurde dabei: Die Führung des Kurbetriebes ist auf dem richtigen Weg und alle Akteure sehen der Zukunft entsprechend positiv entgegen. Im Zuge dessen ließen es sich die anwesenden Akteure natürlich nicht nehmen, Stine Michel (Geschäftsleitung der ThermeNatur) zur Ehrentitelverleihung zur Kurdirektorin der Stadt Bad Rodach zu beglückwünschen. red