Vermieter treffen sich

Gastgeber, Gastronomen, Betreiber der Freizeiteinrichtungen und alle am Tourismus Interessierte der Stadt Pottenstein sind zur zentralen Vermieterversammlung am Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr in die Gastronomie am Erlebnisfelsen Pottenstein (Rodelbahn) eingeladen. Punkte auf der Tagesordnung sind unter anderem ein Rückblick auf das Tourismusjahr 2018 sowie das neue Museumskonzept des Fränkische-Schweiz-Museums Tüchersfeld. red