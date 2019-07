Vermieter können sich melden

Alle zwei Jahre veröffentlichen Stadt und Landkreis Kulmbach ein gemeinsames Gastgeberverzeichnis, in dem die Ferienunterkünfte der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Kulmbach präsentiert werden.

Ob wildromantische Bleibe im Grünen, gediegenes Haus im Zentrum oder preiswerte Privatunterkunft: Das Übernachtungsangebot in Kulmbach Stadt und Land ist umfangreich und bietet für jeden Geschmack und Geldbeutel das Richtige.

Vermieter, die ihr Angebot in dem neuen Verzeichnis präsentieren möchten, können alle Unterlagen dazu in der Tourist Information der Stadt Kulmbach, Telefon 09221/95880 oder per E-Mail an touristinfo@stadt-kulmbach.de anfordern. red