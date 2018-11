Der Fränkische Tag verlost dreimal zwei Eintrittskarten für das Weihnachtskonzert des "Blue Moon Orchestras" am Samstag, 1. Dezember, im Kreiskulturraum. Wer gewinnen möchte, sendet bis Montag, 26. November, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort "A Blue Moon Christmas" an c.schnelle@infranken.de. Bitte den Namen und Adresse mit angeben. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. red