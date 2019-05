Verlosung für Inhaber der Ehrenamtskarte

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat gemeinsam mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner eine neue Verlosungsaktion gestartet: Fünf Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte und eine Begleitperson erhalten eine Einladung zum Sommerempfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleißheim am Dienstag, 16. Juli. Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte können sich unter dem Stichwort "Pfingstverlosung" per E-Mail an: ehrenamtskarte@stmas.bayern.de bewerben. Anzugeben sind unbedingt Anschrift und Telefonnummer. Die Teilnahmefrist endet am 4. Juni. Die Gewinner werden ab Mittwoch, 5. Juni, verständigt, heißt es in einer Mitteilung. red