Verlosung für Inhaber der Ehrenamtskarte

Sozialministerin Kerstin Schreyer hat den Startschuss zur Nikolausverlosung für Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte gegeben. Die zehn Gewinner werden zum Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten am Freitag, 11. Januar, in die Residenz München eingeladen. Landrat Alexander Tritthart ruft alle Landkreisbürger, die eine gültige blaue oder eine goldene Ehrenamtskarte besitzen, dazu auf, sich am Gewinnspiel zu beteiligen. Um in den Lostopf zu kommen, muss man bis 5. Dezember eine E-Mail mit dem Stichwort "Nikolausverlosung" an die Adresse ehrenamtskarte@stmas.bayern.de senden. red