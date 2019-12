Verlorenes Handy am nächsten Tag auf Ebay

Sonntagnacht hat eine 30-Jährige ihr Handy in einer Bar in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim verloren. Als sie den Verlust bemerkte, kehrte sie zur Bar zurück, konnte das Mobiltelefon aber nicht mehr finden. Als sie am nächsten Tag Ebay-Kleinanzeigen durchsuchte, fiel ihr ein aktuell erstelltes Inserat auf, welches vermutlich ihr Handy für 190 Euro feilbot. Sie vereinbarte einen Termin und Treffpunkt zum Kauf und begab sich zur Wache der Polizeiinspektion Forchheim. Der Übergabeort wurde durch Polizeibeamte überwacht und ein 24-Jähriger wurde festgenommen.