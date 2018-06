Verlorene Geldbörse ist da - aber das Geld ist weg

Geldbörse auf Autodach



Von einem unehrlichen Finder berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Der Unbekannte stahl am Montagabend 450 Euro aus einer Geldbörse. Das Ganze trug sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Lautertal und Dörfles-Esbach zu.Ein 52-Jähriger hatte vor der Fahrt mit seinem Pkw die Geldbörse beim Einsteigen aufs Dach gelegt und diese dann vergessen. Auf dem Weg in Richtung Dörfles-Esbach fiel die Geldbörse vom Autodach des Fahrzeugs. Als der Lautertaler kurz darauf das Malheur bemerkte, drehte er wieder um und suchte nach der Geldbörse, jedoch vergeblich. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Zeuge ausfindig gemacht werden, der noch sah, wie ein Autofahrer die auf der Straße liegende Geldbörse aufhob und mitnahm. Der Geldbeutel wurde nur einen Tag später bei der Gemeinde Lautertal als Fundgegenstand abgegeben. Allerdings waren die 450 Euro Bargeld daraus verschwunden.Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Diebstahls. Sachdienliche Zeugenhinweise zum unbekannten Pkw-Fahrer, der den Geldbeutel an sich nahm und offensichtlich das Geld entwendete, nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter 09561/645-209 entgegen.