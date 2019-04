Verlorene Bordwand verursacht viel Schaden

Am Montag gegen 15.50 Uhr verlor ein unbekannter Lkw-Fahrer einen Teil seiner Bordwand auf der B173 in Fahrtrichtung Küps. Zwei von Küps kommende Pkw-Fahrer konnten dem Hindernis nicht mehr ausweichen und fuhren darüber. Dadurch wurde die Bordwand zurück auf die Gegenfahrbahn in Richtung Küps geschleudert. Auch ein dort in Richtung Küps fahrender KIA-Fahrer überrollte die Bordwand, die dadurch erneut aufgeschleudert wurde und in die Motorhaube eines nachfolgenden Ford Fiesta krachte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.