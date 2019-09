Verlieren verboten beim Verfolgerduell in der Kreisklasse 2

In der Kreisklasse 2 haben sich zwei Mannschaften mittlerweile ein wenig vom Rest der Liga abgesetzt: Der FC Altenkunstadt/Woffendorf und der VfR Johannisthal. Ausruhen können sie sich jedoch nicht, denn dahinter lauern der Schwabthaler SV und der SSV Ober-/Unterlangenstadt.

Die beiden letztgenannten Mannschaften stehen sich an diesem Wochenende im Spitzenspiel der Liga gegenüber. Der Sieger darf weiterhin kräftig im Kampf um die Spitze mitmischen. Ein Unentschieden bringt zunächst keine der beiden Mannschaften wirklich weiter.

Genau das tippt aber Stefan Böhmer vom FC Kronach, der an diesem Wochenende noch ein weiteres Spiel auf der Rechnung hat: "Nominell gesehen ist Altenkunstadt gegen Siedlung Lichtenfels das interessanteste Spiel. Der Tabellenführer setzt sich hier am Ende mit 2:1 durch", vermutet der Spielertrainer.

Böhmer und seine Mannschaft müssen nach schwierigen Wochen wieder in die Spur finden. Nach ansprechendem Saisonstart kassierte der FC Kronach zuletzt vier Niederlagen in Serie und rangiert nur noch auf Tabellenplatz 11. Wie soll dem Negativtrend Einhalt geboten werden? "Vor allem mit Personal. Es war durch Urlaub und Verletzungen vorauszusehen, dass es nicht so gut laufen würde. Es gab Spiele, bei denen ich im Vorfeld nicht wusste, ob wir überhaupt elf Mann zusammenkriegen", erklärt Böhmer.

Doch auch abgesehen davon rufen die jüngsten Leistungen nur wenig Zufriedenheit hervor. "Es läuft nicht rund und ich weiß nicht, woran es liegt. So schlecht spielen wir eigentlich gar nicht. Gegen Roth-Main war es von unserer Seite ein Spiel auf ein Tor und dann verlieren wir am Ende doch. Da waren wir einfach nicht abgezockt genug", hadert Böhmer. Nun muss er seinen Jungs auf psychologischer Seite unter die Arme greifen: "Wir müssen der Mannschaft wieder Selbstbewusstsein einreden, auf die Spieler einprügeln bringt nichts. Wir können uns nur selber wieder aus der Misere rausziehen."

Die nächste Chance eröffnet sich dem FCK beim Tabellenachten aus Baiersdorf. Die letzten beiden Heimspiele haben die Baiersdorfer verloren - ein Hoffnungsschimmer für Böhmer und sein Team. Er weiß aber aus eigener Erfahrung, dass Baiersdorf ein unangenehmer Gegner ist: "Wir haben letztes Jahr zwei sehr gute Spiele gegen sie gezeigt, die beide mit einem Remis endeten. Es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit für uns. Es gilt, ihren Spielertrainer Hendric Marzog auszuschalten. Ich rechne mir auf jeden Fall etwas aus. Wir wollen Punkte holen und brauchen diese auch dringend." teb