Verliebt für immer?

Valentinstag: ewige Liebe? Die Schön-Klink befasst sich im Rahmen der Vortragsreihe "Gesundheitsgespräche" am Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr mit der Frage: Brauchen wir einen Tag, der uns an unsere Liebe erinnert und wie kann eine Beziehung den Alltag überdauern?" Referieren wird Dr. Michael Svitak, Leitender Psychologe der Schön-Klinik.

Beruht das Übermaß an positiver Zuwendung einem anderen Menschen gegenüber auf Gegenseitigkeit, erleben Verliebte das als sehr wohltuend. Komplimente, Geschenke, gemeinsam verbrachte Zeit - all das führt zur Ausschüttung weiterer Glückshormone, die die Bindung stärken. Im übertragenen Sinne zahlen Verliebte in einer Art Beziehungswährung auf ein gemeinsames Beziehungskonto ein. In der Phase des Verliebtseins wächst dieses Konto stetig an.

Die wenigsten Paare überschütten sich jedoch im Alltag ein Leben lang mit Komplimenten und Zuwendung. Statt zu sagen, was einem am Partner gefällt, ist es im Alltag einfacher zu sagen, was gerade stört. Darin besteht aber auch die Gefahr für jede Partnerschaft. Wer etwa durch Nörgeln oder Kritik wiederholt vom Beziehungskonto abhebt, ohne ausreichend einzuzahlen, wird erleben, dass der Partner das zwangsläufig ebenfalls macht. Dies führt in jeder Liebesbeziehung über kurz oder lang in den partnerschaftlichen Bankrott.

Glückliche Paare, die dauerhaft zusammen bleiben, bemerken diesen Abnutzungsprozess einer Partnerschaft früher und wissen, dass sie den positiven Kreislauf aus Verstärkung und positiver Zuwendung selbst aufrecht erhalten müssen. Wie dies gelingen kann, stellt Dr. Svitak am Beispiel der "5-zu-1"-Formel vor und rät Paaren zur Reflexion. "Auf das Beziehungskonto zu schauen und zu prüfen, ob beide genug in die Partnerschaft investieren, um sie zu stärken und im grünen Bereich zu halten, ist hilfreicher, als Geschenke an einem konsumorientierten Tag", sagt der Experte.

Veranstaltungsort ist die Schön-Klinik. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red