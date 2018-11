Verletzungspech trifft die Gaustadter in der Bayernliga

Am zweiten Spieltag der Radball-Bayernliga beim RVC Burgkunstadt hat beim Team des RKB Solidarität Bamberg-Gaustadt das Verletzungspech zugeschlagen. Die erste Gaustadter Mannschaft in der Besetzung Marcel Fuchs und Lukas Alt hatte sich viel vorgenommen, zumal zum Saisonauftakt L. Alt wegen Verletzung ausgefallen war.

Doch bereits im ersten Spiel gegen Burgkunstadt verletzte sich diesmal Marcel Fuchs beim Spielstand von 3:1 für Gaustadt in der ersten Halbzeit so schwer, dass er das Turnier nicht mehr fortsetzen konnte. Ex-Trainer Reiner Fuchs durfte gemäß Reglement nicht einspringen, da er als Schiedsrichter eingeteilt war. Zum Glück für die Gaustadter war Bezirksligaspieler Sven Alt mit nach Burgkunstadt gekommen und sprang für den verletzten Marcel Fuchs ein.

Das Brüderpaar Lukas und Sven Alt versuchte im Turnierverlauf alles, doch reichte es zu keinem Punktgewinn. Die unterbrochene Begegnung zwischen Gaustadt und Burgkunstadt endete 5:7. Gegen den Favoriten Kissing gab es eine 2:9-Niederlage und gegen Kissing III ein 4:7. Auch gegen Schweinfurt konnte Gaustadt nicht bestehen und verlor mit 1:5. Marcel Fuchs wird wohl auch am kommenden Spieltag am 8. Dezember nicht antreten können. Gaustadt ist nach dem Spieltag in Burgkunstadt Schlusslicht in der Tabelle der Bayernliga. Alle Hoffnungen der Gaustadter Mannschaft liegen nun auf der Rückrunde. rf