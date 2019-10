Weil er sich unangemessen verhielt, erteilte der Sicherheitsdienst in der Nacht zum Sonntag einem betrunkenen Gast ein Hausverbot für die Discothek Ursprung. Da er sich damit allerdings nicht einverstanden zeigte, ging er den Ausführenden tätlich an und verletzte ihn am Ringfinger. Nun wird er sich wegen einer Körperverletzung verantworten müssen. pi