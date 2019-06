Verletztes Rehkitz ist nicht zu retten

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz mit einem verletzten Rehkitz wurden die Beamten der Coburger Polizeiinspektion am Montag um 7 Uhr in die Bergstraße gerufen. Das Tier hatte mehrere tiefe Bissverletzungen im Bereich der Hinterläufe. Das Tier war so schwer verletzt, dass es eine tierärztliche Behandlung nicht mehr hätte retten können. Ein hinzugerufener Jäger musste das Kitz von seinen Leiden erlösen. Von der Art der Bissverletzungen her war es wohl ein größerer Hund, der das Tier angegriffen und verwundet hat. Vielleicht hat jemand einen freilaufenden Hund am Festungsberg im Bereich der Bergstraße gesehen? Hinweise nimmt die Coburger Polizei unter der Rufnummer 09561-645 209 entgegen. pol