Bad Kissingen vor 18 Stunden

Verletztes Reh und Sachschaden

Eine 68-Jährige fuhr am frühen Samstagabend in ihrem Wagen die Staatsstraße von Bad Kissingen kommend in Richtung Hausen. Ein Reh kreuzte und wurde angefahren. Das Reh wurde verletzt, am Pkw entstand ...