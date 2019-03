Verletztes Reh musste erlöst werden

Auf der Kreisstraße KG 8 von Rannungen in Richtung Maßbach erfasste am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, ein 39-jähriger Ford-Fahrer ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das verletzte Tier wurde durch den Jagdpächter von seinen Leiden erlöst. Augenscheinlich war am Fahrzeug kein Schaden entstanden. pol