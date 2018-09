Verletzter wurde aus Polo befreit

Kurz vor dem Ortseingang von Welkenbach hat sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer kam hier mit seinem VW Polo von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach, bevor er am Fuß einer etwa dreieinhalb Meter hohen Böschung auf dem Dach zum Liegen kam. Die Feuerwehren aus Hammerbach und Herzogenaurach musste den eingeschlossenen Verletzten aus dem Auto befreien. Der junge Mann wurde nach einer Erstversorgung mit dem Krankenwagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber, der an der Unglücksstelle bereits gelandet war, wurde für den Transport nicht gebraucht. Foto: News5, Schmelzer