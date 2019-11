Verletzter Hase erlöst

Ein Feldhase überquerte am Dienstagabend, gegen 18.50 Uhr, die Staatsstraße 22 92, als ein Audi-Fahrer von Steinach in Richtung Unterebersbach fuhr. Das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst und so schwer verletzt, dass es von einem Streifenbeamten durch einen Schuss aus der Dienstpistole von seinen Leiden erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro. pol