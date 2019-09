Verletzte Wildschweine verschwinden im Wald

Ein Wildunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße St 2445 im Bereich des "Langen Schiffs". Dort erfasste gegen 6.30 Uhr ein Autofahrer mit seinem Pkw kurz vor der Abzweigung zur Waldsiedlung/Rannungen zwei Wildschweine aus einer Rotte, die von rechts auf die Straße liefen. Die verletzten Tiere rannten nach der Kollision in den Wald. Der Jagdpächter wurde wegen der Nachsuche über den Wildunfall informiert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 7000 Euro, heißt es im Pressebericht der Polizei. pol