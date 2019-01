Verletzte und hoher Schaden

Drei Unfälle mit drei Leichtverletzten ereigneten sich am Montagvormittag auf winterlichen Straßen.

Heftig krachte es gegen 9.20 Uhr an der Einmündung zur vorfahrtsberechtigten Staatsstraße 2293. Wie die Polizei meldete, war ein 68-jähriger Dacia-Fahrer auf der Kreisstraße 27 von Wartmannsroth in Richtung Hammelburg unterwegs. An der Einmündung rutschte der Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn auf die Vorfahrtsstraße und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, der in den Straßengraben geschoben wurde. Beide Fahrer und die Beifahrerin des Verursachers wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Diebach und Waizenbach waren vor Ort und übernahmen die Absicherung der Unfallstelle. Die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 12500 Euro geschätzt.

Den Abhang hinunter

Innerhalb einer Stunde kam es am Vormittag auf einem Streckenabschnitt der Kreisstraße 44 zwischen Lager Hammelburg und Fuchsstadt zu zwei Unfällen, bei denen die mit Schneematsch bedeckte Fahrbahn die Unfallursache war. Gegen 10.45 Uhr kam ein 80-jähriger Mann mit seinem Pkw, trotz angepasster Geschwindigkeit, beim Bremsen ins Rutschen und fuhr einen Abhang hinunter. Der Mann konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Der nächste Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr. Ein VW Touran eines 40-Jährigen geriet in einer Linkskurve ins Schleudern und rutschte gegen den Bordstein. Dabei platzte ein Reifen. Der Schaden beträgt circa 100 Euro. pol