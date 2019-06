Verletzte und 6000 Euro Schaden

Auf der Entlastungsstraße bei Ziegelanger kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, zwei total beschädigten Fahrzeugen und einem Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Der 79-jährige Fahrer eines grauen Subaru fuhr aus einem Feldweg in die Entlastungsstraße bei Ziegelanger ein. Dabei wollte er nach links abbiegen, übersah aber einen von links kommenden VW Touran, der von einem 67-Jährigen gesteuert wurde. Der Touran fuhr frontal gegen die Fahrerseite des Subaru, wodurch dieser in den Graben geschleudert wurde und dort auf dem Dach zum Liegen kam.

Leicht verletzt

Der Fahrer des Subaru verletzte sich leicht. Auch der Fahrer des Touran und dessen Beifahrerin erlitten durch das Auslösen des Airbags leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. pol