Verletzte und 20 000 Euro Sachschaden

Am Mittwochabend hat sich auf der Staatsstraße von Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) nach Dormitz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet.

An der Einmündung von Kalchreuth kommend bog ein 58-jähriger Fahrer nach links ab. Er hatte zuvor ein Stopp-Schild zu beachten. Beim Einfahren übersah er jedoch das Auto einer 33-Jährigen. Diese war auf dem Weg von Weiher in Richtung Neunkirchen am Brand. Trotz eines Ausweichmanövers konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall wurden die Fahrerin aus Dormitz sowie ihr 36-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie als Totalschaden einzustufen sind. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 20 000 Euro. Zur Abwicklung des Einsatzes waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie medizinische Rettungskräfte eingesetzt. Gegen den Unfallverursacher wird nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. pol