Verletzte nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall wurden mehrere Personen verletzt. Ein Audi-Fahrer und ein Opel-Fahrer waren am Sonntag, gegen 12.10 Uhr, auf der Wollbacher Straße von Wollbach in Richtung Premich unterwegs. Vor der Einmündung zur Fischstraße musste der Opel-Fahrer sein Fahrzeug wegen eines abbiegenden Fahrzeugs stark abbremsen. Der hinter ihm fahrende Audi-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Opel auf.

Die Mitfahrer im Opel wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in ein Bad Neustädter Krankenhaus. Der Unfallverursacher kam zur Untersuchung in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 6000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Montag mit. pol