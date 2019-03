Verletzte Katze beißt Polizisten

Am Samstag, gegen 14 Uhr, befuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer die Staatsstraße 2290 vom Hassenbach in Richtung Oberthulba, als eine Katze die Fahrbahn kreuzte. Beim Zusammenstoß wurde am Pkw der vordere rechte Radkasten beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 600 Euro. Die verletzte Katze wurde von der eingesetzten Streife zu einem Tierarzt in Hammelburg gebracht. Bei dieser Gelegenheit biss die Katze einem der Beamten so kräftig in den rechten Daumen, dass sich der Beamte ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben musste.