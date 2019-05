Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Aus ungeklärter Ursache geriet am Samstagnachmittag eine 80-Jährige in der Hauptstraße von Großenbrach mit ihrem Pkw in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen. Der 60-jährige Fahrer und dessen 56-jährige Beifahrerin wurden durch den Anstoß ebenso wie die 80-jährige Unfallverursacherin zum Glück nur leicht verletzt. Sie wurden dennoch vorsorglich mit Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 18 000 Euro. Die Feuerwehr Großenbrach war bei dem Verkehrsunfall zur Verkehrslenkung und Säuberung der Unfallörtlichkeit eingesetzt. pol