Verletzte bei Autokollision

An der Kreuzung Pödeldorfer Straße/Armeestraße kam es am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Bei Grünlicht nahm ein 41-Jähriger, der nach links in die Armeestraße abbiegen wollte, einer 36-Jährigen BMW-Fahrerin die Vorfahrt. Auf der Kreuzung kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Audi des Unfallverursachers und der BMW wurden dabei so stark beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten. Die Kreuzung musste für drei Stunden komplett gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 21 500 Euro. Der Audi-Fahrer wurde wie die zwei erwachsenen Insassen des BMW leicht verletzt, die beiden auf dem Rücksitz des BMW befindlichen Kinder blieben unverletzt.