Verletzt nach Unfall

Mit mittelschweren Verletzungen musste eine Frau am frühen Dienstagmorgen vom Rettungsdienst ins Schweinfurter Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie zwischen Münnerstadt und Schweinfurt verunglückt war. Die 40-Jährige hatte an einer Anhöhe auf Höhe Rannungen die Kontrolle über ihren Skoda verloren, weil sie offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn unterwegs war. Sie schleuderte in den Straßengraben und überschlug sich dort. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 12 000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. pol