Gemeinsam mit dem Chor "Cantamus" Uttenreuth, dem Liederkranz Kalchreuth und dem Röttenbacher Vokal-Ensemble "Sing A-Moll" gestaltete der Männerchor Eintracht Reuth das 41. Landkreissingen des Landkreises Erlangen-Höchstadt in der Pfarrkirche St. Kunigunde Uttenreuth. Das geistliche Konzert stand unter der musikalischen Gesamtleitung der neuen Kreischorleiterin Andrea Kaschel, die mit ihrem Chor "Cantamus" und Sätzen aus dem Oratorium "Im Anfang war das Wort" von Lorenz Maierhofer den Gesangsreigen beeindruckend eröffnete. Es folgte der Liederkranz Kalchreuth unter der Leitung von Roswitha Plott mit "Verleih uns Frieden gnädiglich" von Felix Mendelssohn Bartholdy und der "Missa buccinata" von Christian Heiß. Als einziger teilnehmender Männerchor brachte die stimmgewaltige Eintracht Reuth unter der Leitung von Erich Sta ab mit 36 Sängern folgende Lieder zum Vortrag: "Ehre sei Gott in der Höhe" von Moritz Hauptmann, "Jerusalem" von Stephen Adams, "Ave Maria" von Janacek, "Es strahlen hell die Gerechten" von Mendelssohn Bartholdy und "Preis dir, o Herr" von Rudolf Desch. Den Abschluss des Konzerts bildete der Auftritt des Ensembles "Sing A-Moll" unter der Stabführung von Ingo Behrens, das unter anderem mit "Hebe deine Augen auf" von Mendelssohn Bartholdy, einem "anonymous spiritual" und "This have I done for my true love" von Gustav Holst seine hochwertige Sangeskunst unter Beweis stellte.

Landrat Alexander Tritthart und der Sängerkreisvorsitzende Norbert Mischke dankten den Chören für ihre Bereitschaft, die Tradition des Landkreissingens fortzuführen und durch anspruchsvolle Chormusik das kulturelle Leben im Landkreis zu bereichern. E. Nöth