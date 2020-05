Verlängerte Öffnungszeiten

Die Katholische Öffentliche Bücherei Ramsthal hat ab Mittwoch, 13. Mai, wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten für die ersten drei Ausleihtage sind am Mittwoch von 17 bis 20 Uhr, Sonntag, 17. Mai, von 10 bis 13 Uhr, und Mittwoch, 20. Mai, von 17 bis 20 Uhr verlängert. Ab Sonntag, 24. Mai, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. Die Leser sollen bei ihrem Besuch die allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen, wie Maskenpflicht und Abstandsregelung von mindestens 1,5 Meter einhalten. Die Zahl der Besucher ist in den Büchereiräumen auf drei Personen begrenzt. Die Rückgabe der Medien erfolgt kontaktlos. Hierfür stehen im Flur vor dem Eingang Boxen bereit, in welche die Medien abgelegt werden können. Auch für Jugendliche und Kinder ab sieben Jahren besteht Maskenpflicht. Kinder unter sieben Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener die Bücherei besuchen. Personen, die zur Risikiogruppe gehören, können telefonisch unter 09704/1374 ihre Buchwünsche äußern. Das Team bringt die Medien dann nach Hause. sek