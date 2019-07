Der Gemeinderat Bad Bocklet tagt am Dienstag, 16. Juli, um 19 Uhr im Rathaus. Die Gemeinderäte beschäftigen sich unter anderem mit einem Antrag auf Genehmigung einer Wildtierauffangstation auf dem Grundstück am Quästenberg in der Gemarkung Roth. Weiteres Thema ist eine verlängerte Mittagsbetreuung in der Bad Bockleter Schule. sek