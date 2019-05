Verkehrszeichen von Baustelle gestohlen

Über das vergangene Wochenende zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 8 Uhr, haben Unbekannte von einer Baustelle an der Unteren Mühlbrücke zwei Verkehrszeichen und eine Absperrbake im Gesamtwert von knapp 400 Euro gestohlen. Wer hat die Diebe beobachtet und kann der Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 Hinweise geben? Langfinger bei Diebstahl in Wartezimmer ertappt Am Montagvormittag wurde einer Patientin in einer Arztpraxis im Bamberger Nord-Osten aus ihrer Jacke die Geldbörse gestohlen. Der Täter, ein 29-jähriger Mann, saß zur Tatzeit im Wartezimmer neben der Geschädigten. Eine aufmerksame Zeugin beobachtet den Diebstahl, nahm die Verfolgung des Langfingers auf und brachte diesen samt der Beute zurück in die Arztpraxis. Unbekannter verkratzt geparkten VW In der Josef-Manger-Straße wurde zwischen Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, ein blauer VW an der linken Fahrzeugseite verkratzt. Der unbekannte Täter richtete an dem Wagen Sachschaden von mindestens 300 Euro an. Täterhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0951/9129-210. pol